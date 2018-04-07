Сейчас в Украине работают восемь из 15 атомных энергоблоков

Об этом сообщили в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Основные работы, запланированные для выполнения:

- средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны;

- капитальный ремонт и техническое освидетельствование главного циркуляционного насоса №1, парогенераторов №1 и №2, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, подогревателей высокого давления;

- модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы аварийного электроснабжения;

- разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке при запроектных аварий.

Сообщается, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Таким образом, сейчас в Украине работают только восемь из 15 атомных энергоблоков. По два блока на Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС на среднем плановом ремонте, а на Хмельницкой АЭС С 3 апреля один установка выведена в режим "горячий останов" для выяснения причин срабатывания систем защиты генератора.

ЮУАЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является отдельным подразделением "Энергоатома". Относится к Юго-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию сдана первая очередь: два гидроагрегаты общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).

Напомним, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе объявил, что федеральное правительство королевства достиг соглашения об "энергетическом пакт".