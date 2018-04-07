|Самое ценное – это люди, способные построить сильную страну, а мы их выперли за границу - Рабинович
|07.04.2018 23:06
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Самый дорогой в мире ресурс это трудоспособные люди, которым под силу построить процветающее государство, но нынешняя власть этого не понимает и своими действиями вынуждает украинцев уезжать за границу.
Такое мнение в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале
"112 Украина" высказал народный депутат, руководитель политической
партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя вопрос телеведущего
о возможной отмене безвизового режима для Украины, передает со
ссылкой на .
Как считает народный депутат, это совершенно неправильно, что украинская власть все время идет на поводу у ЕС.
"Если мы все время будем бояться "европейцев", давайте тогда страну сдадим. Давайте уничтожим собственный народ, если это понравится европейцам. Давайте прекратим предоставлять медицинские услуги народу, чтобы не расстраивать Европу. О чем мы говорим? Какая мне должна быть разница, что скажет другая страна, если убивают мой народ. Какая мне разница, что будет говорить какой-то европейский или проевропейский политик, если на наших глазах страну убивают? Скажите мне, почему я должен верить им? Они говорят, что если мы лес не разрешим вырубать, тоже не будут нам ничего давать откажутся и не будет интеграции. Ну так что теперь давайте вырубим Карпаты? Это неправильно!" констатировал парламентарий.
Он убежден, что Украина как во внутренней, так и во внешней политике должна преследовать только свои проукраинские интересы.
"Надо это исправлять надо следить, чтобы не вырубали наши леса. Почему у патриотов не хватило сил блокировать вырубку леса лечь и не дать вывести украинский лес? Потому что не платят за это. Вот и все. У нас должна быть проукраинская позиция по любому вопросу. Какая нам разница, что они говорят все? Они думают о своих странах, о своем народе. Сейчас (федеральный канцлер Германии , ред.) разрешила делать "Северный поток-2". Все возмущаются у нас, а думает о своем народе. А мы должны думать об украинцах", резюмировал Вадим Рабинович.