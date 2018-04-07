Самый дорогой в мире ресурс это трудоспособные люди, которым под силу построить процветающее государство, но нынешняя власть этого не понимает и своими действиями вынуждает украинцев уезжать за границу.

Такое мнение в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" высказал народный депутат, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя вопрос телеведущего о возможной отмене безвизового режима для Украины, передает со ссылкой на .



"Они не остановят безвиз по одной простой причине. Потому что самое лучшее, что могло быть для Европы это безвиз. Например, в Чехии зарплата в три раза меньше, чем в Германии. И чехи ищут где работу? В Германии. При этом Чехия увеличила в 8 раз квоту для украинцев. Потому что самое ценное сегодня в мире это трудоспособные люди! Самое ценное в мире, за что борются, это население, которое будет строить свое государство. А мы их выпихнули за границу! И хотя безвиз не дает права на работу за границей, около 70% устраиваются, несмотря на то, что платят нашим людям намного меньше... Это хорошо, что люди ездят за рубеж, но сделайте так, чтобы они хотели вернуться в свою страну и работать в ней, а не вынуждайте их уезжать", выразил негодование политик.

Как считает народный депутат, это совершенно неправильно, что украинская власть все время идет на поводу у ЕС.

"Если мы все время будем бояться "европейцев", давайте тогда страну сдадим. Давайте уничтожим собственный народ, если это понравится европейцам. Давайте прекратим предоставлять медицинские услуги народу, чтобы не расстраивать Европу. О чем мы говорим? Какая мне должна быть разница, что скажет другая страна, если убивают мой народ. Какая мне разница, что будет говорить какой-то европейский или проевропейский политик, если на наших глазах страну убивают? Скажите мне, почему я должен верить им? Они говорят, что если мы лес не разрешим вырубать, тоже не будут нам ничего давать откажутся и не будет интеграции. Ну так что теперь давайте вырубим Карпаты? Это неправильно!" констатировал парламентарий.

Он убежден, что Украина как во внутренней, так и во внешней политике должна преследовать только свои проукраинские интересы.

"Надо это исправлять надо следить, чтобы не вырубали наши леса. Почему у патриотов не хватило сил блокировать вырубку леса лечь и не дать вывести украинский лес? Потому что не платят за это. Вот и все. У нас должна быть проукраинская позиция по любому вопросу. Какая нам разница, что они говорят все? Они думают о своих странах, о своем народе. Сейчас (федеральный канцлер Германии , ред.) разрешила делать "Северный поток-2". Все возмущаются у нас, а думает о своем народе. А мы должны думать об украинцах", резюмировал Вадим Рабинович.

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