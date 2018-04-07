Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере, где мужчина въехал на автомобиле в группу людей, отдыхавших в летнем кафе. Об этом сообщает ч ссылкой пресс-службу главы немецкого кабмина.

“Будет сделано всё возможное для расследования происшествия, а также для поддержки пострадавших и их близких. Спасибо оперативным службам, действующих на месте”, — сказала канцлер. По словам Меркель, она находится в тесном контакте с главой МВД Хорстом Зеехофером и с региональной властью.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил фургон в группу посетителей летнего кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистским основанием не идет.

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