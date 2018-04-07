Украинскую делегацию, которая специальным рейсом доставила в Украину Благодатный огонь, возглавил митрополит Антоний, епископ Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской православной церкви. Доставке огня содействовал народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.53 | комментариев: Вадим Новинский: Мы привезли этот огонь с пожеланиями для каждой семьи, чтобы он согрел вас Фото: Вадим Новинский / Facebook "Мы привезли этот огонь с пожеланиями для каждой семьи, чтобы он согрел вас. Чтобы в это непростое время, которое переживает наша страна и каждая украинская семья, этот огонь согрел ваши души, сжег злобу и разделение. Чтобы в сердце каждого украинца были только любовь и весть! Я хочу всех поздравить с этим светлым праздником, пожелать мирного неба над головой, мира в душе и любви в ваших семьях. Пусть ваше сердце навсегда наполнится радостью о воскресшем Христе!" – написал политик в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586911608342847&id=100010720391976 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 7 апреля. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его нескольким тысячам собравшихся верующих.Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме на месте, где, по легенде, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Православные христиане верят, что священный огонь, который исходит из могилы Христа, представляет собой пламя силы Воскресения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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