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Благодатный огонь в Украину привезли митрополит Антоний и Новинский
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07.04.2018 23:09
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Украинскую делегацию, которая специальным рейсом доставила в
Украину Благодатный огонь, возглавил митрополит Антоний, епископ
Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской
православной церкви. Доставке огня содействовал народный депутат от
Оппозиционного блока Вадим Новинский. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Вчера 23.53 | комментариев: Вадим
Новинский: Мы привезли этот огонь с пожеланиями для каждой
семьи, чтобы он согрел вас Фото: Вадим Новинский / Facebook "Мы
привезли этот огонь с пожеланиями для каждой семьи, чтобы он согрел
вас. Чтобы в это непростое время, которое переживает наша страна и
каждая украинская семья, этот огонь согрел ваши души, сжег злобу и
разделение. Чтобы в сердце каждого украинца были только любовь и
весть! Я хочу всех поздравить с этим светлым праздником, пожелать
мирного неба над головой, мира в душе и любви в ваших семьях. Пусть
ваше сердце навсегда наполнится радостью о воскресшем
Христе!" – написал политик в Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586911608342847&id=100010720391976
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 7 апреля. Патриарх
Иерусалимский Феофил III передал его нескольким тысячам собравшихся
верующих.Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба
Господня в Иерусалиме на месте, где, по легенде, был распят,
погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Православные христиане
верят, что священный огонь, который исходит из могилы Христа,
представляет собой пламя силы Воскресения.
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