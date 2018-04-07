|Наезд авто на пешеходов в Германии: погибли трое, не менее 20 ранены, - ФОТО
|07.04.2018 23:10
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Водитель покончил с собойВ городе Мюнстер на западе Германии фургон врезался в пешеходов. Погибли, по последним данным, три человека, не менее 20 ранены.
Фото: twitter.com/joshdcaplan
Об этом сообщает AP.
Фургон врезался в людей, которые сидели за столиками на площади в старом городе Мюнстера, в 15:27 по местному времени.
Шесть человек находятся в критическом состоянии.
Сначала сообщалось о 30 или 50 пострадавших.
Фото: twitter.com/joshdcaplan
Фото: twitter.com/joshdcaplan
Водитель покончил с собой. По данным местных СМИ, это немец, 1969 года на имя Йенс Р. Сообщается, что у него были проблемы с психикой и суицидальные наклонности. Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что полиция обыскивает его дом на наличие взрывчатки.
Фото: twitter.com/Pauli_Feger
Приступ не признается терактом. Полиция заявила, что рассматривает все возможные версии и проверяет сообщения очевидцев о том, что у нападающего могли быть двое сообщников, которым удалось скрыться. Также сообщается, что в фургоне был найден "подозрительный предмет".
Рядом с площадью, где произошел наезд, планировалось установить заграждения. Власть Мюнстера приняла это решение в сентябре 2017 после теракта на рождественской ярмарке в Берлине.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
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