Водитель покончил с собой

Об этом сообщает AP.

Фургон врезался в людей, которые сидели за столиками на площади в старом городе Мюнстера, в 15:27 по местному времени.

Шесть человек находятся в критическом состоянии.

Сначала сообщалось о 30 или 50 пострадавших.

Фото: twitter.com/joshdcaplan

Фото: twitter.com/joshdcaplan

Водитель покончил с собой. По данным местных СМИ, это немец, 1969 года на имя Йенс Р. Сообщается, что у него были проблемы с психикой и суицидальные наклонности. Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что полиция обыскивает его дом на наличие взрывчатки.

Фото: twitter.com/Pauli_Feger

Приступ не признается терактом. Полиция заявила, что рассматривает все возможные версии и проверяет сообщения очевидцев о том, что у нападающего могли быть двое сообщников, которым удалось скрыться. Также сообщается, что в фургоне был найден "подозрительный предмет".

Рядом с площадью, где произошел наезд, планировалось установить заграждения. Власть Мюнстера приняла это решение в сентябре 2017 после теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com