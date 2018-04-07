Человек, который направил фургон в группу людей в Мюнстере - гражданин ФРГ с психическими отклонениями. Об этом сообщает со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung.

Речи о теракте с исламистским подтекстом не идёт, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. В настоящее время проводится обыск в квартире предполагаемого преступника.

В полиции заявили о том, что “расследование идёт по всем направлениям”. Как теракт событие до сих пор не квалифицировали.

В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством.

Напомним, в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов, погибли по меньшей мере 4 человека.

По данным местных изданий, пострадали не менее 30 человек. Однако, по некоторым данным — не менее 50.

СМИ сообщают, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Водитель фургона покончил с собой.

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