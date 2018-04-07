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В Секторе Газа убили палестинского журналиста
07.04.2018 23:17
В Секторе Газа убили палестинского журналиста
Фотограф ранен 6 апреля израильскими силами, умер
В секторе Газа погиб палестинский журналист Ясер Муртаджа.
В Секторе Газа убили палестинского журналиста Фото: aljazeera.com
Об этом сообщает Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.
 
Отмечается, что 30-летний фотограф агентства Ain Media был ранен в живот, несмотря на то, что на нем синий бронежилет с надписью "Пресса".
 
"Ясер снимал своей камерой рядом со мной, когда мы слышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал:" Меня подстрелили", - рассказал Al Jazeera фотограф Хосам Салем, который был свидетелем происшествия.
 
Объединение палестинских журналистов заявил, что во время протестов в пятницу были ранены еще семь журналистов.
 
Объединение опубликовало фотографии журналиста Халиль Абу Атире, который был ранен во время освещения протеста в Газе в пятницу.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Вместе с тем, израильская армия заявила, что она "не намерен стрелять в журналистов, и обстоятельства, в которых журналисты якобы ранены [вооруженными силами Израиля], неизвестные и исследуются".
 
С начала акций протеста 30 марта, когда десятки тысяч людей вышли на пограничную территорию с Израилем с требованием обеспечить право на возвращение палестинских беженцев, застрелен 31 палестинца.
 
1 апреля Израиль отказался провести независимое расследование столкновений в секторе Газа.
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