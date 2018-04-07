Фотограф ранен 6 апреля израильскими силами, умер

Об этом сообщает Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Отмечается, что 30-летний фотограф агентства Ain Media был ранен в живот, несмотря на то, что на нем синий бронежилет с надписью "Пресса".

"Ясер снимал своей камерой рядом со мной, когда мы слышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал:" Меня подстрелили", - рассказал Al Jazeera фотограф Хосам Салем, который был свидетелем происшествия.

Объединение палестинских журналистов заявил, что во время протестов в пятницу были ранены еще семь журналистов.

Объединение опубликовало фотографии журналиста Халиль Абу Атире, который был ранен во время освещения протеста в Газе в пятницу.

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Вместе с тем, израильская армия заявила, что она "не намерен стрелять в журналистов, и обстоятельства, в которых журналисты якобы ранены [вооруженными силами Израиля], неизвестные и исследуются".

С начала акций протеста 30 марта, когда десятки тысяч людей вышли на пограничную территорию с Израилем с требованием обеспечить право на возвращение палестинских беженцев, застрелен 31 палестинца.

1 апреля Израиль отказался провести независимое расследование столкновений в секторе Газа.