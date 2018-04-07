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Мать политузника Панова заявила, что сына кормят едой с мухами и личинками
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07.04.2018 23:25
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Из-за того, что политузника Евгения Панова в крымском СИЗО плохо
кормят, его мать Вера Котелянец возит к нему на встречи до 10
килограмм продуктов. Мать Панова возит сыну продукты Фото:
ru.krymr.com "Там еда, которую есть вообще нельзя. Там все: всякие
личинки, всякие мухи", – сказала она.По словам Котелянец,
каждый раз на встречи с сыном в Крыму она возит из дому до 10
килограмм продуктов."Наши продукты вкусней, и я лучше здесь буду
деньги тратить, чем там буду тратить. Стараюсь, чтобы витамины
были", – отметила мать Панова.В июле 2017 года адвокат
политузника Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитного в СИЗО
кусают клопы.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о
предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской
разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских
военнослужащих. Президент Украины Петр
Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и
бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так
называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских
гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник
АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ,
волонтер Панов.В комментарии "ГОРДОН" брат обвиняемого
Игорь Котелянец рассказал, что Панова задержали
российские пограничники на въезде в Крым. "Мы знаем, что его
попросили волонтеры съездить в Крым, забрать людей, которые хотели
переселиться на материк, им угрожали оккупационные власти из-за их
проукраинской позиции", – уточнил он.11 августа 2016 года
Киевский районный суд Симферополя арестовал Панова по
подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли
из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в
московском СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно,
что Панов подал заявление о пытках в Следственный
комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в
своем заявлении Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ
избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били
электротоком".В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали
обратно в Крым. Панов удерживается в СИЗО №1
Симферополя.Котелянец сообщал, что российские силовики
принуждали Панова пойти на сделку со следствием.4
апреля Сулейманов вышел на свободу.В тот же день Панову
продлили арест еще на шесть месяцев.
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