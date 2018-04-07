Из-за того, что политузника Евгения Панова в крымском СИЗО плохо кормят, его мать Вера Котелянец возит к нему на встречи до 10 килограмм продуктов. Мать Панова возит сыну продукты Фото: ru.krymr.com "Там еда, которую есть вообще нельзя. Там все: всякие личинки, всякие мухи", – сказала она.По словам Котелянец, каждый раз на встречи с сыном в Крыму она возит из дому до 10 килограмм продуктов."Наши продукты вкусней, и я лучше здесь буду деньги тратить, чем там буду тратить. Стараюсь, чтобы витамины были", – отметила мать Панова.В июле 2017 года адвокат политузника Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитного в СИЗО кусают клопы.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Панов.В комментарии "ГОРДОН" брат обвиняемого Игорь Котелянец рассказал, что Панова задержали российские пограничники на въезде в Крым. "Мы знаем, что его попросили волонтеры съездить в Крым, забрать людей, которые хотели переселиться на материк, им угрожали оккупационные власти из-за их проукраинской позиции", – уточнил он.11 августа 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панов удерживается в СИЗО №1 Симферополя.Котелянец сообщал, что российские силовики принуждали Панова пойти на сделку со следствием.4 апреля Сулейманов вышел на свободу.В тот же день Панову продлили арест еще на шесть месяцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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