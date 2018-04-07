За рулем микроавтобуса находился гражданин ФРГ

Министр отметил, что на данный момент "ничто не указывает на любое исламистская основу" наезда на людей, пишет DW.

Ройль также уточнил данные по погибшим в результате инцидента. По его словам, погибших только трое: два человека погибли в результате наезда, а водитель застрелился внутри микроавтобуса непосредственно после совершенного нападения.

Напомним, по информации издания Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR, водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии 1969, который имел психические расстройства. В его доме провели обыск на предмет наличия взрывчатых веществ.

Издание Spiegel Online отмечает, что нападавший - 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., в прошлом однажды уже демонстрировал проблемную психическую поведение, он не был известен полиции как экстремист.

Наезд произошел 7 апреля в 15:27 по местному времени в центре Мюнстера, преступник направил автомобиль на людей, которые сидели на террасе популярного ресторана Grosser Kiepenkerl.