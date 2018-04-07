|Наезд на пешеходов в Германии: полиция не видит исламистского следа
|07.04.2018 23:25
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За рулем микроавтобуса находился гражданин ФРГМинистр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил в субботу, 7 февраля, что за рулем грузового микроавтобуса, который совершил наезд на людей в центральной части города Мюнстера, находился гражданин Германии.
Фото: reuters.com
Министр отметил, что на данный момент "ничто не указывает на любое исламистская основу" наезда на людей, пишет DW.
Ройль также уточнил данные по погибшим в результате инцидента. По его словам, погибших только трое: два человека погибли в результате наезда, а водитель застрелился внутри микроавтобуса непосредственно после совершенного нападения.
Напомним, по информации издания Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалов WDR и NDR, водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии 1969, который имел психические расстройства. В его доме провели обыск на предмет наличия взрывчатых веществ.
Издание Spiegel Online отмечает, что нападавший - 48-летний житель Мюнстера Йенс Р., в прошлом однажды уже демонстрировал проблемную психическую поведение, он не был известен полиции как экстремист.
Наезд произошел 7 апреля в 15:27 по местному времени в центре Мюнстера, преступник направил автомобиль на людей, которые сидели на террасе популярного ресторана Grosser Kiepenkerl.
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