7 апреля 1999 киевское "" сыграло первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Матч завершился вничью 3:3, передает со ссылкой на .

По ходу игры "" имело существенное преимущество. открыл счет на 16 минуте. Валентин Белькевич внешней стороной стопы вырезал идеальный пас на Андрея, тот вышел один на один с Каном и пробил точно в далекий угол - 1:0.

Киевляне потеряли еще несколько возможностей, пока на 43-й минуте арбитр не назначил штрафной близко от линии аута. Впоследствии, после игры со сборной России это место назовут "точкой ". Андрей выполнил удар в далекий угол, который побежали замыкать сразу несколько динамовцев. Ближе других к мячу был Александр Хацкевич. Но и он не дотянулся. Мяч прошел защитников и вратаря и точно спланировал в далекий угол - 2:0 в пользу хозяев.

Мы могли выигрывать 4:0 или 5:0

Еще через мгновение момент потерял Хацкевич. Он не смог переиграть Кана после выхода один на один.

"" не хватило нескольких секунд чтобы уйти с поля с комфортным преимуществом. Тарнат получил право на штрафной чуть ли не с центра поля. Шовковский все ждал, кто же бросится замыкать удар. Дождался, пока прыгать уже поздно 2:1.

С началом второй половины игры киевляне пошли в атаку. Белькевич не забил головой в пустые ворота. Впоследствии защитник "Баварии" Самуэль Куффур ошибся и подарил мяч Косовскому. Виталий с 5 метров пробил сов этот силы- 3:1.

Еще через несколько минут он же не реализовал выход один на один. Киевлянин перебросил вратаря, но не рассчитал силы и не попал в ворота.

Расплата пришла на 78 минуте. Ефенберг со штрафного обвел стенку и попал точно в угол - 3:2. А на 88 минуте Янкер "продавил" Головка и забил с разворота 3:3. еще мог вырвать победу, но больше в тот день "" не пропускала.

"Мы полностью переиграли "Баварию", вспоминает . У немцев не было ни одного момента, но они забили нам три гола. "" имело еще несколько 100-процентных моментов. Например, у Косовского. Мы могли выигрывать 4:0 или 5:0, зато сами себе привезли проблемы. Ошибся Шовковский. Ошибся Каладзе, когда на последних минутах перехватил мяч и начал с ним двигаться. Да выбей вперед на или Реброва и все! Не было бы тогда той контратаки, после которой Янкер сравнял счет.

У них не было ни одного момента. Шовковский пропустил со штрафного метров с 40, потом снова пропустил со стандарта в ближний угол. Это что, моменты?"

Впоследствии признался, что дважды за свою футбольную карьеру не понимал, как его команда не могла выиграть матч, который полностью контролировала. Первая игра - СССР - Бельгия - 3:4. Другая - "" - "" - 3:3.

В ответном матче победили немцы. Чудо-удар удался Баслеру - 1:0. "" вышла в конец, где уступила " Юнайтед" - 1:2.

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