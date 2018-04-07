Лобановский не понял, как "Динамо" не выиграло этот матч
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7 апреля 1999 киевское "" сыграло первый полуфинальный
поединок Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Матч
завершился вничью 3:3, передает со ссылкой на .
По ходу игры "" имело существенное преимущество. открыл счет на 16
минуте. Валентин Белькевич внешней стороной стопы вырезал идеальный
пас на Андрея, тот вышел один на один с Каном и пробил точно в
далекий угол - 1:0.
Киевляне потеряли еще несколько возможностей, пока на 43-й
минуте арбитр не назначил штрафной близко от линии аута.
Впоследствии, после игры со сборной России это место назовут
"точкой ". Андрей выполнил удар в далекий угол, который побежали
замыкать сразу несколько динамовцев. Ближе других к мячу был
Александр Хацкевич. Но и он не дотянулся. Мяч прошел защитников и
вратаря и точно спланировал в далекий угол - 2:0 в пользу
хозяев.
Мы могли выигрывать 4:0 или 5:0
Еще через мгновение момент потерял Хацкевич. Он не смог переиграть
Кана после выхода один на один.
"" не хватило нескольких секунд чтобы уйти с поля с комфортным
преимуществом. Тарнат получил право на штрафной чуть ли не с центра
поля. Шовковский все ждал, кто же бросится замыкать удар. Дождался,
пока прыгать уже поздно 2:1.
С началом второй половины игры киевляне пошли в атаку. Белькевич не
забил головой в пустые ворота. Впоследствии защитник "Баварии"
Самуэль Куффур ошибся и подарил мяч Косовскому. Виталий с 5 метров
пробил сов этот силы- 3:1.
Еще через несколько минут он же не реализовал выход один на один.
Киевлянин перебросил вратаря, но не рассчитал силы и не попал в
ворота.
Расплата пришла на 78 минуте. Ефенберг со штрафного обвел стенку и
попал точно в угол - 3:2. А на 88 минуте Янкер "продавил" Головка и
забил с разворота 3:3. еще мог вырвать победу, но больше в тот день
"" не пропускала.
"Мы полностью переиграли "Баварию", вспоминает . У немцев не было
ни одного момента, но они забили нам три гола. "" имело еще
несколько 100-процентных моментов. Например, у Косовского. Мы могли
выигрывать 4:0 или 5:0, зато сами себе привезли проблемы. Ошибся
Шовковский. Ошибся Каладзе, когда на последних минутах перехватил
мяч и начал с ним двигаться. Да выбей вперед на или Реброва и все!
Не было бы тогда той контратаки, после которой Янкер сравнял
счет.
У них не было ни одного момента. Шовковский пропустил со штрафного
метров с 40, потом снова пропустил со стандарта в ближний угол. Это
что, моменты?"
Впоследствии признался, что дважды за свою футбольную карьеру не
понимал, как его команда не могла выиграть матч, который полностью
контролировала. Первая игра - СССР - Бельгия - 3:4. Другая - "" -
"" - 3:3.
В ответном матче победили немцы. Чудо-удар удался Баслеру - 1:0. ""
вышла в конец, где уступила " Юнайтед" - 1:2.
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