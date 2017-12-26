В Японии за год загадочная и потенциально смертельная инфекция унесла жизни 525 граждан страны, сообщает The Asahi Shimbun.

По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, по состоянию на 10 декабря, зафиксировано 525 человек с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром. При этом из них 66 человек - в Токио.

Известно, что разносчиком инфекции является стрептококк группы А, получивший название "плотоядная бактерия". Из симптомов заболевания выделяют опухоль, боли в руках и ногах, жар и недомогание. Инфекция распространяется по организму за считанные часы и может привести к смерти. Отмечается, что в группе риска люди от 30.

По словам медиков, возбудитель болезни открыли только в этому году. На сегодняшний день медики для лечения STSS используют антибиотики на основе пенициллина, который эффективен только на ранней стадии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харьковской области 29 человек заболели вирусным гепатитом А.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира