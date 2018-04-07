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Климпуш-Цинцадзе: Наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками
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07.04.2018 23:33
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В Ровно изготовляют украшения для пасхальных яиц с изображением
матрешек, отметила вице-премьер-министр Украины по вопросам
евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вчера 23.59 | комментариев:
Климпуш-Цинцадзе: Цепляешься взглядом за предложения для
украшения и покраски яиц, и получаешь нравственный удар ниже пояса
Фото: EPA "Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток,
осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования
Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хотя как-то наверстать еще не
реализованы домашние дела, и тут.... Цепляешься взглядом за
предложения для украшения и покраски яиц, и получаешь нравственный
удар ниже пояса... Почему? Потому что наши креативные производители
предлагают украшать пасхальные яйца... матрешками", – написала
она в Facebook.По ее мнению, государство не может этого
предотвратить, потому, что "болезнь в головах".Она прикрепила к
посту фотографии с упаковкой украшений. На ней указано, что их
изготовили в Ровно.
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10216000621747280
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