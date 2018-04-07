В Ровно изготовляют украшения для пасхальных яиц с изображением матрешек, отметила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вчера 23.59 | комментариев: Климпуш-Цинцадзе: Цепляешься взглядом за предложения для украшения и покраски яиц, и получаешь нравственный удар ниже пояса Фото: EPA "Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовление домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хотя как-то наверстать еще не реализованы домашние дела, и тут.... Цепляешься взглядом за предложения для украшения и покраски яиц, и получаешь нравственный удар ниже пояса... Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца... матрешками", – написала она в Facebook.По ее мнению, государство не может этого предотвратить, потому, что "болезнь в головах".Она прикрепила к посту фотографии с упаковкой украшений. На ней указано, что их изготовили в Ровно. https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10216000621747280 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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