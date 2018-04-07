Политик нашел работу в Нидерландах

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - рассказал Саакашвили.

Однако он надеется, что долго читать лекции ему не придется, а опыт использовать не для лекций, а "для устранения олигархов от власти и реальной реформации".

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, в июле 2017 президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Киевская власть выслала Саакашвили в Польшу, откуда он прорвался в Украине 10 сентября 2017.

Украинские правоохранители выдвинули Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в ресторане Киева.

Впоследствии в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Движение новых сил" в Польшу.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Движения новых сил" Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Генпрокуратура приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.

28 марта Кассационный административный суд Верховного суда не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на решение об отказе в удовлетворении его иска о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.