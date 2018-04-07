Сепаратисты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, работали снайперы

"Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток соперник совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Нашего воина доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреляли укрепления ВСУ близко Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово. Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковка, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополь - вели снайперский огонь. Также во обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополь.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по опорным пунктам украинских военных под Луганским.

Напомним, боевики подстрелили женщину у блок-поста "Оленевка".

Подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса.