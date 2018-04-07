Северная Корея настаивает на встрече своего лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Пхеньяне, отмечают источники CNN в Белом доме. Трамп сообщал, что руководитель КНДР ждет с ним встречи "с нетерпением" Фото: ЕРА Подготовкой к саммиту с американской стороны занимаются, по информации источников, госсекретарь Майк Помпео и команда из Центрального разведывательного управления. Представители США и Северной Кореи уже встречались для этого "в третьей стране".Неназванные американские чиновники рассказывают, что в КНДР настаивают на Пхеньяне как месте будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына. Позиция Вашингтона по этому поводу "неясна".Еще одним местом для проведения переговоров на уровне лидеров США и Северной Кореи названа столица Монголии Улан-Батор.Когда может пройти встреча – пока точно неизвестно. Стороны говорят о конце мая–начале июня как о "текущей цели".9 марта о подготовке встречи с лидером Северной Кореи сообщил Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений между странами.28 марта Трамп написал в Twitter, что "Ким с нетерпением ждет своей встречи" с ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ким встречи чен сша кндр Теги: мир