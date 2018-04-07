Северная Корея настаивает на встрече своего лидера Ким Чен Ына с
президентом США Дональдом Трампом в Пхеньяне, отмечают источники
CNN в Белом доме. Трамп сообщал, что руководитель КНДР ждет с ним
встречи "с нетерпением" Фото: ЕРА Подготовкой к саммиту с
американской стороны занимаются, по информации источников,
госсекретарь Майк Помпео и команда из Центрального
разведывательного управления. Представители США и Северной Кореи
уже встречались для этого "в третьей стране".Неназванные
американские чиновники рассказывают, что в КНДР настаивают на
Пхеньяне как месте будущей встречи Трампа и Ким Чен Ына. Позиция
Вашингтона по этому поводу "неясна".Еще одним местом для проведения
переговоров на уровне лидеров США и Северной Кореи названа столица
Монголии Улан-Батор.Когда может пройти встреча – пока точно
неизвестно. Стороны говорят о конце мая–начале июня как о "текущей
цели".9 марта о подготовке встречи с лидером Северной Кореи сообщил
Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить
ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на встрече с
Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических
отношений между странами.28 марта Трамп написал в Twitter, что "Ким
с нетерпением ждет своей встречи" с ним.
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