Парень с другом навеселе проник в дом 71-летней женщины и начал "обыск"

Как сообщают в отделе коммуникации полиции в Киевской области, в городе Тетиев 26-летний солдат ВСУ вместе с товарищем морально издевались над бабушкой. Молодые навеселе проникли в дом 71-летней женщины. Используя удостоверение участника боевых действий, они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством.

"Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука. Незваные гости открывали шкафы и ящики. По просьбе пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодые лишь тогда, когда женщина пыталась обратиться в милицию", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

Напомним, на полигоне в Кривом Роге (Днепропетровская область) подорвались трое военнослужащих.

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