Погода, Новости, загрузка...
Супруги украинцев несколько месяцев обворовывала дома поляков близ Варшавы
07.04.2018 23:57
Супруги украинцев несколько месяцев обворовывала дома поляков близ Варшавы
Женщина, работая уборщицей, похищала из домов вещи, а ее муж продавал их в ломбард
В Польше под Варшавой полиция задержала супружескую пару из Украины, которую подозревают в кражах и сбыте украденных вещей хозяев, в которых они работали.
Супруги украинцев несколько месяцев обворовывала дома поляков близ Варшавы Фото: Policja.pl

37-летнюю украинку и ее мужа, также гражданина Украины, задержали по подозрению в краже и сбыте драгоценностей и ценных вещей минимум в четырех семей Отвоцкий повят. Установлено, что женщина похитила драгоценностей на общую сумму более 100 тыс злотых, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Gazeta.pl.

Правоохранители узнали, что задержана украинка нанималась уборщицей в польских семьях и затем похищала из их домов ценную бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. Затем, ее муж сдавал похищенные вещи в ломбарды. В ходе проведенного обыска в квартире, которую снимали злоумышленники, следователи обнаружили драгоценности, которые предположительно были похищены злоумышленниками в конце 2017 - начале 2018 года.
 
Также сообщается, что задержана украинка нарушила правила пребывания на территории Польши и полиция передала ее дело работникам пограничной службы Польши с целью последующей депортации в Украину. Мужчина также ранее задерживался за нелегальный ввоз сигарет в Польшу. После обвинения в контрабанде он так и не заплатил выставленный ему штраф.
 
Следствие по этому делу продолжается, правоохранители устанавливают кому принадлежит часть найденных при обыске драгоценностей.
 
Напомним, что в Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания "Партнерство и трудоустройства", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройства украинский в этой стране.
  • Украина и Польша начнут кампанию по легальному трудоустройству украинцев
  • В 2017 году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить