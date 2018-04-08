Власти будут штрафовать водителей и эвакуировать авто. Оставлять авто под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого.

Об этом заявил мэр столицы в эфире радио "НВ", сообщили в городской администрации, передает со ссылкой на .

"Автомобили стоят, где угодно - на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", - сказал он.

Кличко напомнил, что недавно президент подписал закон в сфере парковки.

"Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И здесь я единственное могу пообещать недобросовестным водителям - авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут довольно болезненными", - заявил мэр.

Недешево обойдется владельцам автомобилей и забрать авто со штрафплощадки, добавил Кличко.

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