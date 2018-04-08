Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что правительство делает
все для поддержки пострадавших и родственников погибших. Меркель
отреагировала на трагедию в Мюнстере Фото: EPA Она отметила, что
правительство делает все для поддержки пострадавших и родственников
погибших.7 апреля в Мюнстере возле
ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Была
информация о четырех погибших, включая найденного застреленным
водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция сообщила о троих
погибших. Известно, что водителем был психически
неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения.
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