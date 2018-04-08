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Меркель заявила, что потрясена атакой в Мюнстере
08.04.2018 00:03
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что правительство делает все для поддержки пострадавших и родственников погибших. Меркель отреагировала на трагедию в Мюнстере Фото: EPA Она отметила, что правительство делает все для поддержки пострадавших и родственников погибших.7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Была информация о четырех погибших, включая найденного застреленным водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция сообщила о троих погибших. Известно, что водителем был психически неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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