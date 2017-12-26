Всего в Национальной полиции Украины работает 140 тыс. человек,
сообщил глава ведомства Сергей Князев. Князев рассказал, что
большинство новых сотрудников сейчас проходит обучение Фото:
npu.gov.ua "В течение года 10 646 граждан приняли на работу в
Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит
обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно
закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу", –
рассказал он.Князев сообщил, что всего в Нацполиции работает
140 тыс. человек, из них аттестованных сотрудников – 102 тыс.В
Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля
Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября
того же года он вступил в силу: в Украине была официально
создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.
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