Всего в Национальной полиции Украины работает 140 тыс. человек, сообщил глава ведомства Сергей Князев. Князев рассказал, что большинство новых сотрудников сейчас проходит обучение Фото: npu.gov.ua "В течение года 10 646 граждан приняли на работу в Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу", – рассказал он.Князев сообщил, что всего в Нацполиции работает 140 тыс. человек, из них аттестованных сотрудников – 102 тыс.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тыс князев обучение большинство проходит Теги: общество