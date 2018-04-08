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Нормандский формат превращается в дипломатическую декорацию – Портников
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08.04.2018 00:35
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В урегулировании ситуации на Донбассе президента РФ Владимира
Путина интересует не нормандский формат, а переговоры с президентом
США Дональдом Трампом, отметил политический обозреватель Виталий
Портников. Портников: Начинается новая холодная война и у нее свои
декорации Фото: Виталий Портников / Facebook "В Киеве эти встречи
обычно называют саммитами в нормандском формате. Но это, скорее,
формат, который отражает отсутствие каких-либо реальных сдвигов в
урегулировании на Донбассе. Потому что руководители Украины,
Германии и Франции могли общаться друг с другом с самого начала,
обсуждать любые вопросы и обмениваться комплиментами. Эти
политики – единомышленники", – написал он.Обозреватель
отметил, что изначально смыслом такого формата было "затянуть
Путина" и заставить его "хотя бы остановить войну"."Когда
начинались переговоры об урегулировании на Донбассе, они были
важной частью архитектуры выстраивания Кремлем отношений с Западом
и прежде только с Европейским союзом. Присутствия на переговорах
американцев не хотели ни россияне, ни сами европейские лидеры. И
власть (США. – ) Барака Обамы не очень стремилась
после просчетов в Сирии попасть прямо в эпицентр нового
конфликта", – считает Портников.По его словам, донбасское
урегулирования "стало одним из козырей, который Путин может
предъявлять новой американской администрации"."Козырей этих у него
не так много. С Северной Кореей Трамп договаривается без него.
Сирия американского президента не очень сильно интересует. От
поддержки Ирана Путин отказываться не собирается. Остается разве
что Украина – и то только потому, что в вопросе урегулирования
ситуации Соединенные Штаты могут продемонстрировать большую
эффективность, чем европейцы. Мы привыкли отождествлять идею
«глобального соглашения» с именем Трампа. Но на самом деле
соглашения хочет Путин. И не с европейцами. С американцами", –
заявил Портников.Он пишет, что Кремль рассчитывает на принятие
решения о миротворцах на Донбассе не на встречах в нормандском
формате, а на заседаниях в Совете Безопасности ООН."То есть там,
где и у России, и у США есть право вето. И там, где Германия –
основной игрок "нормандского формата" – не присутствует. В
этой ситуации формат превращается в еще одну дипломатическую
декорацию. Таких декораций было во десятилетия холодной войны, а
сейчас начинается новая холодная война, и у нее свои
декорации", – считает обозреватель.По его мнению, о возможном
компромиссе Москвы и Вашингтона по Донбассу "пока не
просматривается даже намека".Дипломатические переговоры об
урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней
контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в
нормандском формате – с участием представителей Украины,
Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров
"Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года,
а встреча – 19 октября 2016 года.29 марта 2018 года
лидеры "Нормандской четверки" выступили с совместным
заявлением, в котором поприветствовали объявление пасхального
перемирия на Донбассе с 30 марта. Они отметили, что рассмотрят
пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие
месяцы.
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