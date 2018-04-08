В урегулировании ситуации на Донбассе президента РФ Владимира Путина интересует не нормандский формат, а переговоры с президентом США Дональдом Трампом, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Начинается новая холодная война и у нее свои декорации Фото: Виталий Портников / Facebook "В Киеве эти встречи обычно называют саммитами в нормандском формате. Но это, скорее, формат, который отражает отсутствие каких-либо реальных сдвигов в урегулировании на Донбассе. Потому что руководители Украины, Германии и Франции могли общаться друг с другом с самого начала, обсуждать любые вопросы и обмениваться комплиментами. Эти политики – единомышленники", – написал он.Обозреватель отметил, что изначально смыслом такого формата было "затянуть Путина" и заставить его "хотя бы остановить войну"."Когда начинались переговоры об урегулировании на Донбассе, они были важной частью архитектуры выстраивания Кремлем отношений с Западом и прежде только с Европейским союзом. Присутствия на переговорах американцев не хотели ни россияне, ни сами европейские лидеры. И власть (США. – ) Барака Обамы не очень стремилась после просчетов в Сирии попасть прямо в эпицентр нового конфликта", – считает Портников.По его словам, донбасское урегулирования "стало одним из козырей, который Путин может предъявлять новой американской администрации"."Козырей этих у него не так много. С Северной Кореей Трамп договаривается без него. Сирия американского президента не очень сильно интересует. От поддержки Ирана Путин отказываться не собирается. Остается разве что Украина – и то только потому, что в вопросе урегулирования ситуации Соединенные Штаты могут продемонстрировать большую эффективность, чем европейцы. Мы привыкли отождествлять идею «глобального соглашения» с именем Трампа. Но на самом деле соглашения хочет Путин. И не с европейцами. С американцами", – заявил Портников.Он пишет, что Кремль рассчитывает на принятие решения о миротворцах на Донбассе не на встречах в нормандском формате, а на заседаниях в Совете Безопасности ООН."То есть там, где и у России, и у США есть право вето. И там, где Германия – основной игрок "нормандского формата" – не присутствует. В этой ситуации формат превращается в еще одну дипломатическую декорацию. Таких декораций было во десятилетия холодной войны, а сейчас начинается новая холодная война, и у нее свои декорации", – считает обозреватель.По его мнению, о возможном компромиссе Москвы и Вашингтона по Донбассу "пока не просматривается даже намека".Дипломатические переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года, а встреча – 19 октября 2016 года.29 марта 2018 года лидеры "Нормандской четверки" выступили с совместным заявлением, в котором поприветствовали объявление пасхального перемирия на Донбассе с 30 марта. Они отметили, что рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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