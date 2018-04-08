Президент США Дональд Трамп пожаловался на “нечестную” торговлю, которую ведет Китай из США, и призвал Пекин убрать торговые барьеры. Об этом сообщает со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

“В США не было торгового профицита с Китаем 40 лет. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют 500 млрд долларов в год, в течение десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться! ”- написал Трамп.

Трамп не уточнил, что он имеет в виду под потерянными 500 миллиардов долларов. Согласно статистике США, в 2017 году торговый недостаток с КНР составил 375 миллиардов долларов, однако речь идет не о прямых потерях, а именно о торговый дисбаланс, когда одна страна продает другой гораздо больше товаров, чем получает взамен.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список продукции, импортируемой из КНР, в отношении которого будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг — реакция на “несправедливые меры” со стороны КНР.

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