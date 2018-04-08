|Консул проверяет, есть ли украинцы среди погибших или пострадавших в Мюнстере
|08.04.2018 00:43
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Поліція м.Мюнстер поки що не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса. Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації. pic.twitter.com/zy2uCxG1NJ— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 7 квітня 2018 р.
7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Была информация о четырех погибших, включая найденного застреленным водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция сообщила о троих погибших. Известно, что водителем был психически неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения.
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