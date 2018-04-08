Полиция пока не разглашает данные о погибших и пострадавших, отметил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке нападение в Мюнстере произошла 7 апреля Фото: EPA Он отметил, что полиция пока не разглашает данные о погибших и пострадавших."Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее – после получения официальной информации", – написал Кирилич. Поліція м.Мюнстер поки що не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса. Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації. pic.twitter.com/zy2uCxG1NJ — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 7 квітня 2018 р. 7 апреля в Мюнстере возле ресторана Kiepenkerl микроавтобус наехал на толпу. Была информация о четырех погибших, включая найденного застреленным водителя, и около 30 пострадавших. Позже полиция сообщила о троих погибших. Известно, что водителем был психически неуравновешенный гражданин Германии 1969 года рождения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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