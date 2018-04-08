Жители Канады собрали уже более 419 тыс. канадских долларов (328 тыс. долларов США) на помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды “Гумбольт Бронкос”, автобус которой в пятницу попал в страшную аварию. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CBC.

Отмечается, что через один из онлайн фондов через 14 часов после трагедии (данные на 12:30 по времени Оттавы, 18:30 по киевскому времени) собрано уже более 419 тыс. канадских долларов из запланированных 500 тыс. (более 390 тыс. Долларов США ). Все средства будут направлены семьям погибших и пострадавших спортсменов.

Напомним, трагическое ДТП произошло в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван). В автобусе находились 28 человек, в том числе водитель: 14 из них погибли, еще 14 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Причины ДТП устанавливаются.

На данный момент известно, что в аварии погиб главный тренер команды Дарси Хоган. В юниорской команде “Гумбольт Бронкос” выступали 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира