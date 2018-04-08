Оболонский районный суд приговорил к 3 годам с испытательным сроком в 1,5 года мужчину за неизвестный звонок о взрывчатке на станции метро "Оболонь".

Об этом сообщили в полиции , передает со ссылкой на .

В феврале мужчина сообщал о "минировании", находясь в нетрезвом состоянии. При обследовании станции метро вход и выход пассажиров ограничили, правоохранители эвакуировали около 100 человек. Никаких опасных предметов при проверке обнаружено не было, напомнили в полиции.

Полицейские установили личность "минера" ​​и задержали его дома. Незадолго до анонимного звонка 24-летний житель Киевской области уже был в полицейском участке, где на него составили админпротокол за совершение насилия в семье. По словам злоумышленника, сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений.

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