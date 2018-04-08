|"Минера" столичного метро дали срок
|08.04.2018 00:48
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Оболонский районный суд приговорил к 3 годам с испытательным сроком в 1,5 года мужчину за неизвестный звонок о взрывчатке на станции метро "Оболонь".
Об этом сообщили в полиции , передает со ссылкой на .
В феврале мужчина сообщал о "минировании", находясь в нетрезвом состоянии. При обследовании станции метро вход и выход пассажиров ограничили, правоохранители эвакуировали около 100 человек. Никаких опасных предметов при проверке обнаружено не было, напомнили в полиции.
Полицейские установили личность "минера" и задержали его дома. Незадолго до анонимного звонка 24-летний житель Киевской области уже был в полицейском участке, где на него составили админпротокол за совершение насилия в семье. По словам злоумышленника, сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений.