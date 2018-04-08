Данных о том, что несчастный случай в немецком Мюнстере был исламистским терактом, пока нет. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, информирует со ссылкой на NTV.

“Нет пока данных, которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив”, — сказал он в эфире телеканала.

Ройль подтвердил появившуюся ранее в СМИ, согласно которой преступником был гражданин ФРГ, “а не беженец или кто-то в этом роде”.

Напомним, в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил фургон в группу посетителей летнего кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской основанием не идет.

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