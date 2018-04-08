Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долл., что проходит в Джексоне (США). Об этом сообщает Теннисный портал Украины, передает .

В четвертьфинальном матче киевлянка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла Сару-Ребекку Секулич из Германии (7) — 6:2, 6:3.

Отмечено, следующей соперницей Калининой станет Екатерина Стюарт с США.

Напомним, что в нынешнем году каления уже выигрывала подобный турнир в США с аналогичным призовым фондом.

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