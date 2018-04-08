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Женщина, выдававшая себя за одесситку и "беженку из Киева", появилась на митинге в Риге с плакатом "Я – Латвия" – СМИ
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08.04.2018 01:23
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По информации издания "ОстроВ", участницу митинга в Риге Марию
Ципко российские пропагандисты часто и в разных городах снимали в
качестве пострадавшей от действий украинских властей и
"бандеровцев". Ципко (на переднем плане) используют для российской
пропаганды Фото: ostro.org На фотографии, опубликованной изданием,
женщина держит табличку с надписью "Я – Латвия", а на груди у
участницы митинга надпись "Руки прочь от русских школ!""ОстроВ"
рассказал, что Ципко в Киеве на Евромайдане была одновременно
"солдатской матерью", "матерью донецких детей", "киевлянкой,
работницей ресторана" и "продавщицей из Тернополя"; в Харькове 1
марта 2014 года – показывала на камеру найденные в захваченной
облгосадминистрации "бандеровские" трофеи и называла себя
харьковчанкой; через некоторое время она стала "гражданкой Одессы"
и "работницей кафе" в Краматорске; позже в Москве выдавала себя за
"беженку из Киева" и в Симферополе – за коренную
крымчанку.Женщина также представлялась "активисткой" Куликова Поля
в Одессе, "главой избирательной комиссии" в Луганске и "юристом из
ДНР".Все ее появления были сняты российскими телевизионщиками и
использовались для пропаганды.Митинг в Риге был ответом
пророссийских граждан на принятые 22 марта Сеймом
Латвии поправки к закону об образовании, которые
предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на
обучение на государственном языке. Планируется, что переход
завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действует 168
начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском
языке. При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016
годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском
языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел
РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2
апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление
реформы в силу.Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить
закон в Конституционном суде. 4 апреля в Риге провели
шествие в поддержку образования на русском языке,
которое транслировал "Sputnik Латвия" в Facebook.
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