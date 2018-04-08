По информации издания "ОстроВ", участницу митинга в Риге Марию Ципко российские пропагандисты часто и в разных городах снимали в качестве пострадавшей от действий украинских властей и "бандеровцев". Ципко (на переднем плане) используют для российской пропаганды Фото: ostro.org На фотографии, опубликованной изданием, женщина держит табличку с надписью "Я – Латвия", а на груди у участницы митинга надпись "Руки прочь от русских школ!""ОстроВ" рассказал, что Ципко в Киеве на Евромайдане была одновременно "солдатской матерью", "матерью донецких детей", "киевлянкой, работницей ресторана" и "продавщицей из Тернополя"; в Харькове 1 марта 2014 года – показывала на камеру найденные в захваченной облгосадминистрации "бандеровские" трофеи и называла себя харьковчанкой; через некоторое время она стала "гражданкой Одессы" и "работницей кафе" в Краматорске; позже в Москве выдавала себя за "беженку из Киева" и в Симферополе – за коренную крымчанку.Женщина также представлялась "активисткой" Куликова Поля в Одессе, "главой избирательной комиссии" в Луганске и "юристом из ДНР".Все ее появления были сняты российскими телевизионщиками и использовались для пропаганды.Митинг в Риге был ответом пророссийских граждан на принятые 22 марта Сеймом Латвии поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действует 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке. При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. 4 апреля в Риге провели шествие в поддержку образования на русском языке, которое транслировал "Sputnik Латвия" в Facebook. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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