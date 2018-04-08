Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает со ссылкой на .

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями.

Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации", - заявил он.

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