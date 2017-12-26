СБУ действовала, как чистые бандиты. Они применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать.

Экс-президент Грузии, руководитель «Руха новых сил» Михеил Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение украинскими силовиками, информирует еizvestia.com.

Об этом он сказал у здания СБУ, куда был вызван на допрос утром 26 декабря.

«Судья Лариса Цокол и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты, похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники», — сказал Саакашвили.

«Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за набег, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и будем требовать компенсацию за похищение. А когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать», — добавил руководитель «РНС».

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