Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса.

Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосистемы Украины на 104 суток согласно приказу Минэнергоугля Украины от 25.09.2017 №622 7 апреля в 2 часа. 39 мин, указывается в сообщении.

В частности, планируется провести средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт насосов, парогенераторов, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, модернизация систем аварийного охлаждения и аварийного электроснабжения, а также другие работы.

На станции сообщают, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. По состоянию на 7 апреля он составлял 0,1 мкЗв / ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира