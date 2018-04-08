Сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не позволяют его автомобилю выехать с территории профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, чтобы сдаться полиции и начать отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo, передает .

После начала беспорядков прежний глава государства оставил машину вместе со своим адвокатом Рикарду Занин. Автомобили Федеральной полиции подъехали к зданию профсоюза, чтобы отвезти политика в участок, однако сторонники экс-президента образовали живой щит и не допустили такого развития событий.

Напомним, Федеральный высший суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, позволил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро издал в четверг ордер на его арест, призвав политика охотно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени) пятницы 6 апреля. Экс-президент не явился в полицию в установленный срок. В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

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