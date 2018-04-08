Вблизи столицы Кении - Найроби появилась огромная трещина.

Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликована на Youtube-канале издания Daily Nation, передает со ссылкой на .

Разлом на поверхности земли достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.

На видеозаписи видно, что большая трещина прошла по поверхности кенийской долины, коснувшись, помимо прочего, и объекты инфраструктуры, например, перекресток дорог, тем самым усложнив движение по нему. Часть трещины, где проходит шоссе, засыпали. Однако ожидается, что трещина будет расти.

На этом месте проходит граница двух тектонических плит, которые удаляются друг от друга на три сантиметра в год.

Как сообщает National Geographic, разлом, вероятно, был заполнен вулканическим пеплом, однако сильные дожди вымыли пепел, в результате чего образовался данный разлом. Ученые также опасаются, что это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого через 50 млн лет континент распадется на две части по этой грани.

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