|Умер 18-летний французский футболист
|08.04.2018 02:44
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Трагическая новость пришла из Франции. Умер 18-летний игрок футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп, передает со ссылкой на .
"Гавр на своем официальном сайте сообщил о смерти 18-летнего
защитника Самба Диопа.
В клубе сообщили, что никаких проблем со здоровьем парень не имел. Последняя неделя игрок тренировался в общей группе без каких-либо ограничений.
В текущем сезоне Диоп сыграл 21 матч за резервную команду Гавра, нередко вовлекаясь к тренировкам с основой.
Это второй подобный ваподк во Франции за последний месяц. 18-летний французский футболист "Тура" Томас Родригес умер в ночь с 8 на 9 марта.
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