Трагическая новость пришла из Франции. Умер 18-летний игрок футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп, передает со ссылкой на .

"Гавр на своем официальном сайте сообщил о смерти 18-летнего защитника Самба Диопа.

Смерть наступила ночью при невыясненных обстоятельствах. Причины происшествия выясняются ", - сообщает sportarena.com.

В клубе сообщили, что никаких проблем со здоровьем парень не имел. Последняя неделя игрок тренировался в общей группе без каких-либо ограничений.

В текущем сезоне Диоп сыграл 21 матч за резервную команду Гавра, нередко вовлекаясь к тренировкам с основой.

Это второй подобный ваподк во Франции за последний месяц. 18-летний французский футболист "Тура" Томас Родригес умер в ночь с 8 на 9 марта.

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