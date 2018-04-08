В Запорожье прошел городской фестиваль скворечников, участники которого построили для местных птиц десятки оригинальных домов, и развесили их в городских парках

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в субботу в Запорожье в парке "Дубовая роща" стартовал известный весенний праздник – "Фестиваль скворечников", который проводится в городе второй год подряд.

Его участники - десятки горожан разного возраста представили на конкурс дома для птиц, созданные собственными руками и по оригинальным проектам.

Жюри фестиваля - местные экоактивисты, определяли лучшие скворечники, по их удобству для гнездящихся птиц.

"Эстетика скворченика - для людей, а птицам нужны дома, где удобно высиживать птенцов. Бывает, птицы закрывают вход, если он слишком широкий, бывает, выдалбливают отдельный выход, если им сильно жарко. Мы хотим, чтобы птицам, прилетевшим к нам весной, было комфортно" - отметила член жюри фестиваля, зоозащитница Леся Кулык.

Также, она отметила, что центре Запорожья мало деревьев, следовательно скворечники, сделанные участниками фестиваля помогают тысячам птиц найти себе безопасные и уютные дома в индустриальном центре.

Также, на фестивале работали мастер-классы, обучающие горожан строить скворечники.

Победители городского конкурса на лучший скворечник были отмечены призами.

По завершению праздника конкурсанты развесили свои скворечники в местных парках и скверах.