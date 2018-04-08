В Бердичеве Житомирской области спасатели эвакуировали около 350 человек из развлекательного центра "Оноре де Бальзак" из-за задымления в вентиляции.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает со ссылкой на .

"7 апреля в 11:50 в пгт. Бердичев в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", которое находится в подвальном помещении в вентиляционной шахте, произошло задымление без последующего горения. В результате этого события пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. в самом ТРЦ задымления не было", - сообщают в ведомстве.

В марте премьер-министр Владимир Гройсман приказал проверить системы пожарной безопасности в ТЦ, школах и детских садах.

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