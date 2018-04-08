“Шальке” украинского вингера Евгения Коноплянки потерпел поражение в гостях у “Гамбурга” со счетом 2:3 в поединке 29-го тура чемпионата Германии, информирует со ссылкой на сайт гельзенкирхенцев.

Футболисты “Гамбурга” начали встречу очень активно, сразу же начав оказывать давление на “кобальтовых”. Несмотря на доминирование “динозавров” на первых минутах, именно “шалькеры” открыли счет в поединке: на девять минут Даниэль Калиджури выполнил подачу со штрафного, а Налдо с семи метров точно пробил головой. Ответ “Гамбурга” не оставила себя долго ждать: на 17-й минуте Дуглас Сантос далеко выбросил мяч из-за боковой, а Филипп Костич с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

После восстановления статус-кво футболисты “Гамбурга” усилили давление и несколько раз заставили защитников “Шальке” попотеть. Лучшая возможность забить еще один мяч была у Льюиса Холтби, который через полчаса после стартового свистка с 17 метров пробил рядом со штангой. На 37-й минуте Ферманн парировал удар Вальдшмидта с близкого расстояния. Гостям, наоборот, в первом тайме больше не удалось потревожить голкипера Юлиана Поллерсбека.

Вторую половину встречи “Шальке” начали не лучшим образом, часто ошибаясь в передачах. Футболисты “Гамбурга” тем временем продолжали искать возможности для еще одного взятия ворот и на 53-й минуте им это удалось: Ито выполнил подачу с левого фланга в штрафную, где Холтби со второй попытки отправил мяч в сетку — 2:1. В течение следующих минут хозяева поля продолжали главенствовать.

После часа игры “шалькеры” наконец активизировались. На 63-й минуте Бургшталлер сравнял счет. За несколько минут до этого Поллерсбек парировал удар Горецкий. После того как счет стал 2:2, игра стала напоминать обмен ударами. В результате более удачным в этом оказались хозяева поля: на 84-й минуте Аарон Хант ударом с 25 метров принес “Гамбургу” победу.

Отметим, что Коноплянка в очередной раз просидел весь поединок на скамейке запасных.

Кроме того добавим, в следующем туре состоится украинское дерби Бундеслиги — в гости к “Шальке” приедет клуб Андрея Ярмоленко “Боруссия” Д.

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