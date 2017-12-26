|Три человека погибли в швейцарских Альпах из-за схода лавин
|26.12.2017 12:45
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Трем погибшим не было и 40 летТри человека погибли в результате отдельных случаев со схода лавин в швейцарских Альпах.
В понедельник в кантоне Вале на юге страны лавина накрыла 39-летнего местного жителя. Его товарищи вскоре нашли потерпевшего, однако спасатели, прибывшие на место происшествия, диагностировали его смерть, сообщает Reuters .
Еще одна альпинистка - 29-летняя гражданка Швейцарии - попала под лавину в кантоне Вауд в субботу и умерла от травм на следующий день.
Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 м. Впоследствии тело погибшего после нескольких часов поисков было найдено под трехметровым слоем снега.
Напомним, что в ранце 7 марта на французском горнолыжном курорте в муниципалитете Тень сошла лавина , под которой оказались несколько горнолыжников.