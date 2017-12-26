Трем погибшим не было и 40 лет

В понедельник в кантоне Вале на юге страны лавина накрыла 39-летнего местного жителя. Его товарищи вскоре нашли потерпевшего, однако спасатели, прибывшие на место происшествия, диагностировали его смерть, сообщает Reuters .

Еще одна альпинистка - 29-летняя гражданка Швейцарии - попала под лавину в кантоне Вауд в субботу и умерла от травм на следующий день.

Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 м. Впоследствии тело погибшего после нескольких часов поисков было найдено под трехметровым слоем снега.