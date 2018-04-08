На Кубке Европы в хорватском Дубровнике спортсмен из Полтавщины Каро Марандян стал призером в весе до 66 кг, сообщает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Наш дзюдоист на старте схватки за бронзовую медаль албанца Индрита Кулхажа поймал оппонента на бросок, а затем довел дело до “иппон” с помощью содержания.

Интересно, что соперник с Албании в начале турнира взял верх в дополнительное время над другим украинском — Олегом Овчаренко со Львовщины. Кстати, наш соотечественник затем имел шанс на награду, но уступил в первом “утешительном” поединке и не смог попасть даже в зачетную семерки.

Примечательно, что это уже вторая международная медаль Каро в нынешнем сезоне — в феврале он тоже получил “бронзу” на Открытом Кубке Европы в Софии.

Добавим также, сегодня на Кубке Европы выступят еще семь украинский — Грачик Авагян, Даниил Довбыш, Александр Кошляк и Артем Харченко (до 81 кг), Александр Крук и Игорь Кныш (до 90 кг), Федор Панько (свыше 100 кг).

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