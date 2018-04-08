37-летняя Келли Раулетт из американского штата Вашингтон подала иск на врача из центра искусственного оплодотворения. Человек втайне использовал собственную сперму, чтобы оплодотворить ее мать, передает со ссылкой на .

Женщина нашла своего отца благодаря сайту Ancestry.com. На нем можно осуществлять поиск по результатам ДНК. Им оказался прежний врач-акушер Джеральд Мортимер, который живет за 800 км. Позже выяснилось, что он злоупотреблял своим положением, рассказывает Daily Mail.

Родители рассказали Келли, лечившихся в Мортимера от бесплодия, когда жили в штате Айдахо. Оба имели проблемы, которые не позволяли забеременеть естественным путем. Врач посоветовал паре скористятися смесью мужских половых клеток жена и анонимного донора.

Пара просила найти донора с высшим образованием, коричневыми волосами, голубыми глазами и ростом более 1,8 м. Мортимер использовал собственную сперму. Он не отвечал критериям, но утверждал, что нашел кандидата, который подходит. Процедура вышла успешной, на свет появилась девочка.

Врач, скорее только, снова, что отцом является он, предположили в суде. Продолжал консультировать семью. Таким образом поддерживал контакт с дочерью. Когда они переехали в Вашингтон, Мортимер плакал, говорится в судебных документах.

21-летняя Кианни Арройо из американского города Орландо в течение 5 лет нашла 40 братьев и сестер. Женщина родилась в результате искусственного оплодотворение. Нашла родственников от того же донора спермы в , Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Мать честно рассказала Кианни о том, как она появилась. Женщина говорит, что всегда мечтала найти кого-то из родственников. Как только стала довольно взрослой, чтобы получать доступ к информации, начала поиски.

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