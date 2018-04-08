В ФРГ около четверти опасных исламистов, состоящих на учете правоохранителей, подали заявления на получение статуса беженца. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает со ссылкой на издание Der Spiegel.

Журналисты одного из самых известных журналов Германии ссылаются на ответ правительства на запрос заместителя председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Штефана Тома, которой они располагают.

На сегодня Федеральное управление по уголовным делам насчитало около 1560 “лиц, представляющих потенциальную угрозу общественной безопасности” и “имеют отношение” к экстремистской среде. Из них 362 подали заявление на получение убежища в ФРГ, сообщает издание.

Достаточно высокое число исламистов между претендентов связывают в том числе с миграционными потоками “в контексте военных событий в Сирии и Ираке”, цитирует еженедельник ответ правительства.

Напомним, власти США обвинили гражданина ФРГ в поддержке террористов, в том числе лидера террористической группировки “Аль-Каида” Усамы бен Ладена, и требует его экстрадиции из Франции.

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