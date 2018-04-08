В Полтаве на стадионе “Ворскла им. Бутовского” состоялся поединок 26-го тура команд из первой шестерки УПЛ — “Ворсклы” и “Мариуполя”, сообщает со ссылкой на сайт полтавчан.

Многие единоборств продолжались на старте, пока команды присматривались друг к другу. Затем на 9-й минуте Коломоец прострелил вдоль штрафной, и Кобахидзе не смог как следует попасть по игровому снаряде. “Мариуполь” ответил несколькими “уколами”, и оборона вместе с Шустом угрозу отводили.

Чем ближе к завершению первого тайма, тем все больше борьбы без ворот. Хозяева поля уверенно контролировали мяч, однако дивидендов из этого не было. На последней минуте первого тайма Васин у одних ворот, Болбат у других потеряли по возможности. Тищенко еще успел ударить прямо в руки Шусту после прохода и паса Пихальонка. На том и пошли отдохнуть, и послушать тренерские корректировки по игре.

В первые минуты после перерыва Кадимян и Васин запустили свои мячи выше “рамки”, а Тотовицкий хотел удивить ворота Шуста прямым ударом с углового. Полтавский страж ворот перевел мяч на угловой. В течение минуты: выход один в два на ворота Шуста после ошибки Гиоргадзе (Богдан перехватил мяч в ногах Тотовицкого), а Сергийчук, первым касанием после выхода на замену воспользовался паса Пердута, и из положения лежа забил свой дебютный гол за “Ворсклу”- 1:0.

Семьдесят третьей минута и отличная нападение с участием Коломойца, Одарюка и Сергийчук. Последний пробил выше ворот с линии уголовного зони.Пьять минут спустя выше цели, получив пас в разрез, ударил и Одарюк. Три добавленных к основному времени игры минуты вряд ли могли что-то реально изменить, однако полтавчане сумели защитить свою победу.

Заметим, что благодаря победе полтавчане укрепили третью позицию в турнирной таблице — 41 очко. “Мариуполь” замыкает шестерку лучших — 33 балла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира