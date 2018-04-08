Автомобильная корпорация "Богдан", которая к концу 2017 года покупала в России электродвигатели для украинских троллейбусов, должна переходить на собственное производство, передает со ссылкой на .

Сейчас она продает, собранную из завезенных запчастей, технику под видом украинской. Таким образом искусственно уклоняется от налогов на импорт. Об этом Gazeta.ua говорит экономист 38-летний Алексей Лупоносов.

"Есть продукция критического импорта та, которую не можем заменить сразу. Даже во время 2 Мировой войны Германия покупала товары у стран-соперников и наоборот. У нас это троллейбусы с двигателями, изготовленными в России. Создать новое производство не рентабельно, потому что они уже доживают век своего существования и постепенно заменяются троллейбусами из Европы. А оставить их вообще без двигателей - нелепость. Поэтому с экономической стороны это оправдано. Двигатели используются в гражданских нуждах. Но на 4 году войны от этого нужно отходить", - говорит Алексей Лупоносов.

Нужно создавать конкурентоспособное машиностроение. Тогда в страну будут приезжать предприниматели, создавать новые заводы и рабочие места, считает знаток.

"Вряд ли в ближайшее время решим эту проблему. После смены власти в 2019 году на первом месте будет стоять возможный дефолт. Украина имеет долговое бремя выплаты по которому приходятся на пик 2020 года. Новое правительство не сможет создавать что-то новое, пока не закроет этот вопрос. Или объявим дефолт и начнем все с начала. Или каждый следующий правительство обречен решать проблему с долгами".

В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому что выполняли обязательства по старому контракту: "Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели. Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и как ответственный партнер мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам".

Акционер корпорации Олег Гладковский - давний бизнес-партнер Порошенко. Он же первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который утверждает перечень санкционным лиц и организаций.

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