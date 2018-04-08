На столичном НТК “им. Виктора Банникова” прошел турнир памяти выдающегося украинского футболиста и тренера Андрея Гусина, который трагически погиб в сентябре 2014 года, сообщает со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

24 любительские команды из Киева и Киевской области соревновались в турнире, идея проведения которого возникла у президента ФФУ Андрея Павелко и семьи Андрея Гусина во время открытия памятника футболисту на его могиле в сентябре прошлого года.

Право сыграть в решающем матче турнира завоевали столичный клуб “Франс.uа” и команда “Десна” (Погребы).

Основное время матча победителя не выявил — 1:1, а в серии 11-метровых ударов Фортуна улыбнулась “Франс.uа” — 4:3.

“ФФУ планирует сделать турнир памяти Андрея Гусина традиционным. Мы хотим расширить географию соревнования, а также увеличить количество команд-участниц. А уже в этом году мы проведем и детский турнир памяти Андрея Гусина, в котором примут участие футболисты 2010 рождения”, — сказал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Напомним, что Гусин погиб в Киеве три года назад разбившись на мотоцикле.

Как сообщал , Гусину открыли памятник на могиле Байкового кладбища.

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