|Климкин назвал условия "нормандской" встречи
|08.04.2018 05:32
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Об этом заявил глава Украины Павел Климкин в эфире телеканала в пятницу, 6 апреля, пишет со ссылкой на .
"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", – сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать в ближайшее время проведение встреч в "нормандском формате".
Климкин отметил, что ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения политических заключенных и заложников, а также концепт миротворческой миссии на Донбассе.
"Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если
включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" –
собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на
такую встречу мы выйдем", – заявил глава .