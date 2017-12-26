Модель Эмили Ратаковски показала пятую точку. Ратаковски: Мамы, снимающие видео, осторожно! Фото: emrata / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Мамы, снимающие видео, осторожно!" – написала она. Moms taking videos, watch out * Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 23, 2017 at 9:32 PST Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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