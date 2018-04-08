Одесская арена “Черноморец” принимала поединок одноименного клуба против коллектива донецкого “Олимпика” в Группе вылета 26-го тура УПЛ, передает .

Новичок “моряков” экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий стал главным действующим лицом встречи. В первой части форвард дважды успешно сработал в замыкания ремней от Татаркова. Между взятием ворот Гладкого состоялся гол Ивана Сондея из состава “Олимпик”. Однако точку в игре в заключительной 10-минутке поставил Иван Матяж — 3:1.

Данная победа помогла одесситам догнать “Сталь” — команды занимают последние места с 22 набранными очками. “Олимпик” с 32 на вершине Группы вылета.

Стоит отметить, что в другом противостоянии второй шестерки “Александрия” праздновала положительный результат 2:0 баталии с “Сталью”.

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