Пожар произошел в субботу в одной из квартир на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттена, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

По сведениям источников, погиб человек, который жил в квартире, где имело место возгорание. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Ранее сообщалось, что пострадали также четверо пожарных. У них “травмы, не представляющие угрозы для жизни”, в частности, двое из них получили ожоги, заявил начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниэл Нигро на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

“Мы еще не знаем, по какой причине произошел пожар”, — отметил Нигро. Он уточнил, что никого из членов семьи президента США Дональда Трампа в здании не было. В этом 58-этажном доме находится центр бизнес-империи американского лидера. В 2016 году в небоскрёбе располагался предвыборный штаб республиканца. В настоящее время Трамп с семьей живет в Белом доме.

В свою очередь американский руководитель сообщил в Twitter, что возгорание уже ликвидировано, а также поблагодарил пожарных за работу. В этом 58-этажном доме находится центр бизнес-империи Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца. В настоящее время Трамп живет в Белом доме.

Пожар произошел на 50-м этаже здания. Как уточнил сын 45-го президента США Эрик Трамп в Twitter, возгорание произошло в жилой квартире. Пожары сначала была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до четвертой. Несколько улиц близко небоскреба были перекрыты в связи с тем, что произошло.

Напомним, в январе текущего года на крыше здания также имела место пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира