Экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его 33-летней дочери Юлии, которые были отравлении нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Такое утверждение содержится в статье газеты The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства, передает .

В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь. При этом британские власти рассматривали возможность переезда экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран Five Eyes countries (сообщество “Пяти глаз”), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду, Австралию или новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.

“Очевидно месту их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами”, — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери. В статье также утверждается, что Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Газета называет это “шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад”.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

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