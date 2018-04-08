Руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли пригрозил президенту США Дональду Трампу подать в отставку. Об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает .

Инцидент произошел 28 марта в Овальном кабинете Белого дома. По данным портала, Келли очень сильно разозлился, наорал на Трампа и даже собрал часть своих личных вещей. Портал при этом не объясняет, с чем именно связано такое поведение Келли, однако представитель администрации рассказал порталу, что отставной генерал часто жалуется на свое нынешнее место работы и жалеет, что согласился занять эту должность.

Следует отметить, что в четверг телекомпания CNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства отменить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Как сообщает телеканал, президент недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить её. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что прежний бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не обременённом бюрократическими ограничениями. По мнению советников, которые выступили с рекомендациями, отмены упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.

Напомним, комитет сената конгресса США по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на должность госсекретаря 12 апреля.

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